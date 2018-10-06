Дожди и грозы обещают синоптики в субботу в Казахстане
При этом в ряде областей сохраняется пожароопасность.
Дожди, грозы и туманы прогнозируют казахстанские синоптики в субботу, 6 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на юге с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе - туман.
В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22, порывы 25 м/с. В Акмолинской, Жамбылской, Мангыстауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, днем в Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Атырауской области ночью и утром местами ожидается туман.
В Туркестанской, Мангистауской, на большей части в Кызылординской, Жамбылской, местами в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в Алматы: +25, ясно.
Погода в Астане: +19, частично облачно.
Полный прогноз погоды на 6 октября.
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