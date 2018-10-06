Опубликованы результаты допинг-тестов Канело и GGG после реванша
Все они отрицательные.
Фото : sports.kz6 октября 2018, 09:42
Все участники вечера бокса Геннадий Головкин — Сауль Альварес, который прошел 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, прошли проверку на допинг после своих боев, сообщает Sports.kz.
«Вернулись все результаты допинг-тестов с карда „Канело“ Альварес — Геннадий Головкин II: все — отрицательные. Об этом ESPN в пятницу сообщила Атлетическая комиссия штата Невада», — пишет инсайдер телеканала ESPN Дэн Рафаэль.
В феврале Альварес провалил два допинг-теста на кленбутерол и получил шестимесячную дисквалификацию, вследствие чего его рематч с Головкиным, запланированный на 5 мая, сорвался. В итоге бой состоялся в сентябре — он завершился победой «Канело» решением большинства голосов судей.
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