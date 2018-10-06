Как депутаты будут реализовывать поручения президента

Подробности рассказал Владимир Божко.

Заместитель председателя мажилиса парламента РК Владимир Божко прокомментировал Послание президента народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы все вчера были свидетелями беспрецедентного по характеру Послания президента народу Казахстана, которое еще раз однозначно подтвердило непреклонную волю Главу государства реагировать на развитие мировых процессов и общества внутри страны и подчинить большую часть результатов развития экономики решению социальных вопросов, развитию образования, медицины, поддержке малого и среднего бизнеса, увеличению производства сельскохозяйственной продукции в 2,5 раза», - сказал Божко на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Божко подчеркнул, что именно поэтому задачи у депутатской группы достаточно сложные.

«В этом году мы были свидетелями повышения заработных плат и пенсий, и мы принимали активное участие в совершенствовании законодательной базы. Решались вопросы поддержки малоимущих, действуют программы продуктивной занятости, поддержки бизнеса, обучения граждан, желающих заняться частным предпринимательством, программа «Бизнес Бастау». Необходимо сказать, что депутатские корпусы, в особенности депутаты, избранные от АНК, уделяют и будут уделять большое внимание в законотворчестве - нам сейчас предстоит принять закон о ЖКХ, который сейчас находится на рассмотрении и на который указал Глава государства», - отметил спикер.

По его словам, сейчас ведется активная работа над законопроектом о внесении изменений и дополнений в закон о сельском хозяйстве, где депутатам нужно учесть все те посылы, которые прозвучали в Послании.

«Перед депутатской группой сейчас стоит задача по принятию участия в рассмотрении трехлетнего бюджета. Мы приложим все силы, чтобы принять те законы, о которых я сказал. Самое главное - рассмотреть закон о бюджете на 2019 год. Все изменения, которые вытекают из Послания Президента, мы - депутаты должны внести в проект закона о бюджете на следующий год», - заключил В. Божко.

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