Медработники ЗКО поддерживают Послание Назарбаева

Самое главное, что оказывается внимание первичной медико-санитарной помощи, пациенты смогут получать высококвалифицированную помощь в регионах.

Нурлан Тулемисов, заместитель руководителя областного онкологического диспансера ЗКО, прокомментировал Послание президента Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Западно-Казахстанской области.

«Качество медицинских услуг, несомненно, является важнейшим компонентом социального самочувствия населения. Президент страны Нурсултан Назарбаев в ходе озвучивания ежегодного Послания народу Казахстана подчеркнул, что преобразования в здравоохранении необходимы для развития казахстанцев и их детей.

«Повысить доступность первичной медико-санитарной помощи, особенно на селе. Поручаю с 1 января 2019 года поэтапно повысить заработную плату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями. Для этого в следующем году будет выделено из бюджета 5 млрд тенге», - сказал Нурсултан Назарбаев. Инициативы Президента поддерживает и министр здравоохранения Елжан Биртанов, который отмечает, что качество медицины во многом зависит от того, сколько средств вкладывается в современные технологии, необходимые для устойчивого развития здравоохранения.

Все инициативы Президента, озвученные в Послании, не просто своевременные, но и дальновидные, действенные – такие, что могут реально помочь повышению уровня и качества жизни населения. Основа нынешнего стратегического документа для всей страны – рост благосостояния человека, как сказал Президент, главного богатства страны. В нем четко и лаконично затрагиваются все сферы развития страны. И то, что касается развития здравоохранения, мы – медицинская общественность, как и все казахстанцы, слушали особенно внимательно: добрые и нужные перемены, разумеется, не могут не радовать простого человека. А их в будущем намечается немало. К примеру, повысится в полтора раза минимальная зарплата казахстанцев, в течение 5 лет расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников будут доведены до 10% от ВВП.

Самое главное, что оказывается внимание первичной медико-санитарной помощи, пациенты смогут получать высококвалифицированную помощь в регионах. Ведь от качественного оказания первичной медицинской помощи зависит дальнейшее здоровье пациентов. Одним словом, медицинское сообщество нашей области с большой надеждой ожидает поэтапного исполнения всех намеченных программ, чтобы наш народ стал жить лучше, а значит, и здоровее».

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