Туркестан: Послание направлено на повышение статуса учителя

Большой отклик получило Послание в Туркестанской области.

В своем очередном Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул необходимость разработки и принятия Закона "О статусе педагога". Данный документ должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций. Кроме того, Президент Казахстана отметил, что в высшем образовании будут повышены требования к качеству подготовки в учебных заведениях.

"Главный критерий оценки успешности вуза – это занятость выпускников после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу. Нужно проводить политику по укрупнению вузов. Важно развивать партнерство с ведущими университетами мира, привлекая на работу, по опыту Назарбаев Университета, лучших зарубежных топ-менеджеров", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В связи с этим, на прошедшем брифинге в акимате Туркестанской области известный ученый, доктор исторических наук Хазретали Турсын отметил, что эти инициативы окажут большую поддержку учителям и всей сфере образования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

"Повышение статуса учителя - шаг к уважению человеческого капитала. В этом плане учителя должны осваивать передовые технологии, совершенствовать свои знания и повышать свой опыт", - сказал спикер.

Наряду с этим, в Послании Глава государства отметил, что на рынке должны остаться только те образовательные учреждения, которые обеспечивают высокое качество образования, а также поручил создать на базе имеющейся образовательной инфраструктуры новый региональный вуз по примеру Назарбаев Университета.

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