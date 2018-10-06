В ЗКО открыли ресурсный центр для учителей

Он расположен в Уральске.

В областном центре Западно-Казахстанской области открылся ресурсный центр для учителей, который расположен в средней общеобразовательной школе №19 г. Уральска. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО.

Век цифровизации диктует свои правила. Это, несомненно, сказывается и в учебно-образовательном процессе, когда педагог должен уметь использовать цифровые ресурсы для эффективной деятельности. Теперь у учителей области есть возможность обучиться новым технологиям и новаторским идеям в сфере образования. Открывая центр, заместитель акима области Габидолла Оспанкулов поздравил учителей с профессиональным праздником – Днем учителя, и пожелал успехов в работе.

– Открытие ресурсного центра для учителей – это хорошее подспорье в работе педагогов. У них появилась возможность повысить свои знания путем применения в работе новых цифровых технологий, разнообразить образовательный процесс последними достижениями, обменяться опытом с коллегами. Также здесь можно будет записывать видеоуроки и транслировать свой опыт в сельские школы. Активное использование педагогами цифровых ресурсов в учебном процессе станет одним из важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса в целом, – подчеркнул Г. Оспанкулов.

Таким образом, учителя области теперь тоже подключились к образовательной платформе bilimland.kz. Компания Bilim Media Group, учитывая важность роли педагога в прогрессивном развитии общества, на регулярной основе проводит семинары, тренинги, уделяя большое внимание учителям. По инициативе компании проходит ежегодный конкурс «Учитель-новатор», открываются ресурсные центры, оборудованные по последнему слову техники.

– Учителя будут проходить обучение в центре согласно графику, установленному центром информатизации и областным методическим кабинетом. Также в центре будут проводиться семинары для родителей. Благодаря новым технологиям преподаватели смогут расширить границы своего педагогического мастерства, – пояснила руководитель областного управления образования Шолпан Кадырова.

Основной целью таких учебных ресурсных центров является организация и проведение тренингов и семинаров для учителей и администрации школ по использованию новых технологий в образовании, а также электронных образовательных ресурсов компании Bilim Media Group. Первый такой ресурсный центр был открыт в Астане в 2015 году и получил название «Astana Bilim Lab», затем в 2016 году в Талдыкоргане начал функционировать ресурсный центр «Almaty oblysy Bilim Lab». В 2017 году открылся третий ресурсный центр в Шымкенте. Теперь и в Уральске распахнул свои двери ресурсный центр Западно-Казахстанской области, оснащенный самыми современными техническими средствами. В скором времени педагоги города Уральска и всей области станут слушателями тренингов и семинаров, проводимых в центре.

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