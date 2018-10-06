Ашимбаев: «Нур Отан» проследит за реализацией поручений Президента
По его словам, разъяснение основных положении Послания казахстанцам является не менее важной задачей.
Партия «Нур Отан» установит общественный контроль за исполнением поручений Президента Нурсултана Назарбаева, озвученных в ежегодном Послании народу Казахстана. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы должны не только разъяснять, но и активно участвовать в реализации идеи Президента, вести эффективный общественный мониторинг за тем, как реализуются положения и идеи, которые вчера озвучил Глава государства. Поэтому мы планируем очень активно работать с другими политическими партиями и неправительственными организациями. Это будет одним из главных приоритетов на предстоящий период в работе «Нур Отана», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе заседания общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050» в поддержку Послания Главы государства.
По его словам, разъяснение основных положении Послания казахстанцам является не менее важной задачей. Ашимбаев отметил, что для этой работы необходимо привлечь политические и общественные силы страны.
«Разъяснять для того, чтобы казахстанцы больше пользовались теми возможностями, которые заложены в Послании Главы государства. В частности, вчера Елбасы говорил о том, что нужно населению больше объяснять, чтобы люди, которые нуждаются в жилье активно участвовали в программе «7-20-25». Для этого будут предоставляться дополнительные льготы, в частности, для работников бюджетной сферы, то есть компенсация части первоначального взноса. То есть такого рода предложения, которые заложены в Послании Главы государства надо активно разъяснять», - подчеркнул первый зампредседателя партии.
В целом, отметил Маулен Ашимбаев, «Послание Главы государства является ярко выраженным социальным документом» и поднимает те проблемы, которые наиболее обсуждаются казахстанцами.
«Это такие вопросы, как повышение доходов населения, ЖКХ, ограничение тарифов на услуги естественных монополий, доступность жилья, обеспечение общественной безопасности. И в Послании даны четкие конкретные меры по решению многих проблем, которые сегодня волнуют наших казахстанцев», - сказал он.
По его словам, для решения этих вопросов Президент предложил не ситуативные меры, а меры системного характера.
«В частности, повышение минимальной зарплаты в полтора раза является системной мерой. Последствия такого решения на себе положительно испытают миллионы казахстанцев. Кроме того, предложена такая системная мера, как повышение расходов на образование и здравоохранение до 10% от ВВП. (...) Таким образом мы можем говорить о том, что такие меры, которые изложены в Послании Главы государства, составляет суть социальной модернизации на предстоящие годы. Реализация этих мер позволит приблизить Казахстан к социальным стандартам, которые установлены наиболее развитыми странами мира», - пояснил Маулен Ашимбаев.
Он также добавил, что «все основные политические силы страны поддерживают стратегические инициативы Главы государства. «Сегодняшнее заседание общенациональной коалиции демократических сил - еще одно подтверждение того, что сегодня все значимые общественно-политические силы полностью поддерживают те идеи и предложения, которые изложены в этом стратегическом документе», - заключил он.
Напомним, Глава государства Нурсултан Назарбаев, 5 октября, в Акорде выступил с посланием народу Казахстана. Президент заявил, что Правительству, каждому руководителю госоргана, госкомпании нужно изменить подходы в работе.
«Главным приоритетом должен стать рост благосостояния казахстанцев. Именно по этому параметру я буду теперь оценивать персональную эффективность и соответствие занимаемым должностям», - отметил Нурсултан Назарбаев.
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