В Верховном Суде обсудили Послание и подходы по его реализации

Совещание проходило в Проектном офисе Верховного Суда, где каждый присутствующий мог высказаться и предложить свои подходы по реализации приоритетов, изложенных в Послании.

Председатель Верховного Суда Ж.Асанов провел рабочее совещание по исполнению поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». В мероприятии приняли участие судьи и работники высшего судебного органа страны. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Ж.Асанов отметил, что Президент страны всегда уделяет приоритетное внимание работе судебной системы. При этом он всегда смотрит на правосудие в контексте общего развития государства и общества. «Именно поэтому, задачи по дальнейшей модернизации судебной системы в Послании озвучены в рамках третьего приоритета – создание комфортной среды проживания. И в этой связи, Нурсултан Абишевич определил главную цель для нас – обеспечение высокого уровня доверия к судам» - подчеркнул Председатель Верховного Суда.

В Послании Глава государства поставил перед судами три конкретных задачи - продолжить внедрение современных форматов работы судов и передовых электронных сервисов (1), создать условия, чтобы в судьи стремились лучшие юристы (2), сформировать понятную и предсказуемую судебную практику, исключив неправомерное влияние на суды (3).

Поставленные задачи дают возможность пересмотреть принципы финансирования судебной системы и ее деятельности по осуществлению правосудия. «Важно, что в рамках Послания в работу по модернизации судов в полной мере будет включено Правительство и Парламент. Это позволит нам совместно с ними посмотреть на правосудие под новым взглядом – с точки зрения населения. Именно этого от нас хочет Глава государства» - отметил Председатель Верховного Суда.

На совещании было отмечено, что судебная система полностью готова к активной работе по реализации Послания. Видение по решению многих вопросов в части вклада судов в укрепление инвестиционной привлекательности страны будут озвучены на международной конференции «Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР». Мероприятие состоится 11 октября 2018 года в Астане. Оно будет показано он-лайн. В нем примут участие судьи, депутаты Парламента, руководители госорганов, МФЦА, Нацбанка, представители бизнеса и экспертного сообщества. Состоятся выступления авторитетных судей из США, Франции, Германии, Великобритании.

Совещание проходило в Проектном офисе Верховного Суда, где каждый присутствующий мог высказаться и предложить свои подходы по реализации приоритетов, изложенных в Послании. Состоялся живой и предметный обмен мнениями. Озвучен ряд конкретных предложений. Присутствующие судьи высказали слова благодарности Нурсултану Абишевичу за большое внимание к судам в таком важном и программном документе как Послание. Было отмечено, что реализация поставленных в нем задач позволит качественно улучшить национальную систему правосудия.

По завершению Ж.Асанов поручил подготовить в ближайшее время весь необходимый пакет документов, в том числе в части законотворческой деятельности, для внесения в Администрацию Президента и Правительство. Также прозвучало поручение скорректировать с учетом Послания сроки и мероприятия в рамках программ по «Семи камням правосудия».

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!