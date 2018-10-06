Самал Еслямова признана лучшей актрисой на кинофестивале в Анталье

Ранее казахстанка была признана лучшей актрисой на 71-м Каннском кинофестивале.

В пятницу, 5 октября, состоялась церемония вручения наград 55-го Международного кинофестиваля в Анталье, передает агентство «Анадолу».

На фестивале, менеджером которого является британский кинорежиссер Майк Дауни, в этом году были представлены десять фильмов, включая две работы турецких кинематографистов. Премии в номинации «Лучшая актриса» удостоена Самал Еслямова, сыгравшая в фильме «Айка».

Ранее казахстанка была признана лучшей актрисой на 71-м Каннском кинофестивале.

Премьера завершенной версии фильма «Айка» состоялась в сентябре в Алматы на I Almaty film festival.

Награду «Лучший актер» получил Заин аль-Рафеа, который сыграл роль в фильме «Капернаум». Японский режиссер Хирокадзу Корээда получил премию «Лучший режиссер» за фильм «Магазинные воришки» (Shoplifters). Премия «Лучший фильм» досталась картине иранского режиссера Джафара Панахи «Три лица/ Three Faces». Приз вместо режиссера получила его дочь.

Американский актер Эрик Робертс получил «Почетную награду». В своей речи на церемонии он подчеркнул, что для него большая честь присутствовать на фестивале.

В этом году фильмы фестиваля посмотрели более 34 тыс. зрителей. Фестиваль проходил с 29 сентября по 5 октября.

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