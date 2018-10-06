Зарплату поднимут 40 тысячам медработников Казахстана

Повышение заработной платы коснется более 10 тыс. участковых врачей и 30 тыс. медсестер, по мере их обучения новым методам работы, с доведением до 100% к концу следующего года.

В Казахстане увеличат заработную плату всем участковым медработникам на 20%, повышение зарплаты коснется более 10 тыс. участковых врачей и 30 тыс. медсестер, передает МИА «Казинформ».

В пятницу в Үкімет үйі состоялось расширенное заседание Правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева с участием Руководителя Администрации Президента Асета Исекешева по вопросам исполнения поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов доложил, что для повышения качества оказания медицинских услуг населению будет проведено поэтапное повышение зарплаты всем участковым медработникам на 20%.

Повышение заработной платы коснется более 10 тыс. участковых врачей и 30 тыс. медсестер, по мере их обучения новым методам работы, с доведением до 100% к концу следующего года. Для этого будет выделено 5 млрд тенге. Это позволит улучшить качество медицинской помощи, снизить количество осложнений и госпитализаций при основных заболеваниях, а также обеспечить качественный патронаж детей и беременных.

Вместе с тем, в этом году завершается пилотный проект по переходу на безбумажное здравоохранение. Он уже реализован в 92% пилотных организаций. В рамках реализации поручения Главы государства с 1 января 2019 года все поликлиники и больницы полностью перейдут на безбумажное ведение медицинской документации.

Кроме того, к 2020 году 100% населения будет охвачено электронным паспортом.

По поручению Главы государства разработана новая концепция Национального научного онкологического центра в Астане, которая предполагает его строительство на базе существующих объектов медицинского кластера в Астане. Это позволит интегрировать его в перспективе с Медицинской школой и другими научными центрами «Назарбаев Университета». В Центре будут предусмотрены все современные технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний, включая ядерную медицину, протонную терапию, радиохирургию, клеточную иммунотерапию и другое. Строительство будет начато в текущем году.

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