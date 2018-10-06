Предприниматель Акмолинской области о Послании Президента: Трудиться с радостью и жить в комфорте

Послания вселяли и вселяют уверенность в завтрашнем дне, в том, что наша страна добьется поставленных задач, и по-прежнему останется островком мира, единства, взаимопонимания.

Инна Байорис, предприниматель Зерендинского района, рассказала о своем отношении к Посланию Президента Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

Всегда с огромным вниманием и интересом слежу за Посланиями Главы государства, по которым определяется дальнейший путь нашей страны, а значит и каждого из нас, ее жителей, потому что все программные документы затрагивают как глобальные интересы государства, так и его граждан.

Я живу в сельской местности, занимаюсь предпринимательством: у меня небольшой бизнес. Родилась, выросла и живу в Казахстане, здесь получила высшее образование, трудилась в сфере дополнительного образования - учила детей рисовать, видеть и чувствовать прекрасное, ценить его. В тяжелые 90-е годы занялась собственным бизнесом. На моих глазах происходило становление Казахстана, выход его из экономической "ямы" на путь интенсивного развития. И в каждом ежегодном Послании отмечались пройденный отрезок пути, достигнутые успехи, а главное - намечались дальнейшие планы и шаги, способствующие продвижению вперед. Проникнутые искренней заботой о народе, его здоровье, благополучии и благоденствии, образовании, возможности найти свою нишу, раскрыть свои способности и таланты, Послания вселяли и вселяют уверенность в завтрашнем дне, в том, что наша страна добьется поставленных задач, и по-прежнему останется островком мира, единства, взаимопонимания.

Послание Главы государства от 5 октября эту уверенность только укрепило. Во-первых, меня, как человека, имеющего непосредственное отношение к малому бизнесу, порадовало и вдохновило внимание Нурсултана Абишевича Назарбаева к проблемам бизнеса, слова о необходимости его всемерной поддержки, придании нового импульса для дальнейшего развития. На протяжении последних лет мы, предприниматели района, области и всего Казахстана, работаем спокойно, в благоприятных условиях. И тем не менее, Глава государства, называя бизнес основой процветания экономик, подчеркивает необходимость продолжения "Дорожной карты бизнеса-2020", а значит на сложных дорогах предпринимательства для нас по-прежнему будет гореть "зеленый свет" и работать мы по-прежнему будем с радостью и удовольствием, внося свою лепту в экономическое благополучие Родины.

Во-вторых, я благодарна Президенту за его слова о том, что человек, его права м здоровье - превыше всего! Глава государства указал на необходимость повышения качества образования, медицины, жилищно-коммунального обслуживания - относительно роста тарифов, дав понять, что жалобы и нарекания людей, касающиеся этих сфер, ему известны и небезразличны, а значит и здесь ситуация изменится в лучшую сторону. Целиком и полностью поддерживаю призыв Нурсултана Абишевича каждый двор сделать красивым и безопасным, с качественной инфраструктурой, чтобы всем нам жилось комфортно, наслаждаясь окружающей красотой и порядком.

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