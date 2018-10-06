Бэнкси уничтожил свою картину во время аукциона

По данным газеты Financial Times, в нижней части рамы картины "Девочка с шаром" художник спрятал механизм для измельчения бумаги

Работа британского уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" была уничтожена вечером в пятницу самим автором на аукционе Sotheby's в Лондоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

По ее данным, после последнего удара молотка картина, оцененная в £860 тыс. (около $1,1 млн), начала "самоуничтожаться". По информации газеты, в нижней части рамы художник спрятал механизм для измельчения бумаги.

"Мы были свидетелями искусства Бэнкси, - цитирует издание заявление, сделанное главой департамента современного искусства Sotheby's Алексом Бранчиком на пресс-конференции по окончании торгов. - Мы не сталкивались в прошлом с подобной ситуацией... чтобы картина вдруг была разрезана на части по достижении на торгах почти рекордного результата для художника. Мы пытаемся выяснить, что это означает в контексте аукциона".

На распространенных фотографиях видно, что нижняя часть картины изрезана на мелкие полоски. Собирается ли теперь покупатель платить за лот, пока не известно.

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".

Граффити "Девочка с шаром", выполненное на трафарете, считается одной из самых известных работ художника. На нем изображена девочка, отпускающая в небо красный воздушный шар.

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