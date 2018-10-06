Головкин рассказал, как стать чемпионом

GGG выступил на форуме в Алматы.

Экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал, какие качества нужны, чтобы добиться высот в спорте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По словам GGG, очень многое зависит от твоей команды.

"Однозначно, это целеустремленность. Это работоспособность. Это достижение поставленных целей, не отклоняясь. И чтобы быть чемпионом долгое время, нужно иметь сплоченную, дружную команду. Очень сильную команду. И, думаю, быть чемпионом тебе гарантировано. Во всем", - рассказал Головкин, выступая на Syneq Business Forum в Алматы.

"Добившись каких-то результатов, я понимаю, по крайней мере, что ничего невозможного нет. Дерзайте смело, - обратился GGG к частникам форума. - Занимайтесь спортом. Отдавайте своих детей в спорт. Здоровая нация - это здоровое будущее. Занимайтесь бизнесом. Нам, современному государству, надо развиваться и показывать свое лицо на мировом уровне".

Напомним, в эти дни Головкин находится с визитом в Казахстане. Накануне во время пресс-конференции GGG заявил, что окажет поддержку в продвижении молодым казахстанским боксерам. Он будет самостоятельно вести отбор и сам решать, с кем сотрудничать.

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