380 тонн сельхозпродукции привезли кызылординские аграрии на ярмарку в Астану

Ярмарка проходит на территории спорткомплекса «Казахстан» 6 и 7 октября с 9.00 до 18.00.

6-7 октября в Астане проходит ярмарка сельскохозяйственной продукции Кызылординской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Жителям и гостям столицы предложили 380 тонн различной продукции кызылординских производителей - 120 тонн бахчевых, 90 тонн риса, 15 тонн рыбы, 15 тонн конины, говядины и баранины, 6 тонн молочной продукции, 50 тонн овощей, огурцов и томатов, 4 тонны фруктов и соль.

Ярмарка проходит на территории спорткомплекса «Казахстан» 6 и 7 октября с 9.00 до 18.00. Здесь же организован концерт артистов областной филармонии.

Следует отметить, что за последние 5 лет доля сельского хозяйства во внутреннем валовом продукте области увеличилась с 2,5% до 3,7%, объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства возрос в 22,8 раза, производство продуктов питания в 5,3 раза, производство мяса увеличилось в 2,7 раз, молока – в 2,4 раза, яиц – в 396 раз.

Кроме того, в регионе разработана Агрокарта на 2018-2022 годы, в рамках плана мероприятий Агрокарты начата реализация 10 инвестиционных проектов на общую сумму 7,0 млрд. тенге.

Успешно проводится диверсификация растениеводства. За последние 5 лет посевы кормовых и масличных культур увеличились на 18 тыс. гектаров (в сравнении 2018 года с 2014 годом). В 2017 году рисоводы области собрали рекордный урожай в 500 тыс. тонн.

Развивается производство картофеля, овощных и бахчевых культур на производственной основе. В текущем году будет введен в эксплуатацию автоматизированный тепличный комплекс по испанской технологии в городе Кызылорда. Кроме этого, планируется строительство еще 20 теплиц и реализация одного из крупных проектов по производству томатов с участием турецких инвесторов в Жанакорганском районе. В настоящее время проводятся испытания турецких сортов.

В целях развития молочного производства в конце текущего года планируется ввести в эксплуатацию молочно-товарную ферму на 1200 голов племенного скота. В прошлом году начала работу первая птицефабрика яичного направления в Шиелийском районе. Помимо этого, в областном центре введены в эксплуатацию еще 2 птицефабрики. В текущем году в Кармакшинском районе совместно с СПК «Байқоңыр» начато строительство птицефабрики мясного направления мощностью 1500 тонн в год. К концу текущего года начнется строительство мясокомбината ТОО «Сыр маржаны».

В текущем году экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 37%, в том числе экспорт риса на 39%, бахчевых культур – в 3,5 раза, овощей – в 2 раза. Также с 2018 года начат экспорт сафлорового масла в Китай, до конца года планируется экспортировать 500 тонн сафлорового масла.

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