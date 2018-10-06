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Драка в ночном клубе. Потерпевший примирился с полицейскими

Он заявил, что причиненный ему вред полностью заглажен, просил прекратить уголовное дело.

Фото : Zakon.kz6 октября 2018, 16:00

Специализированный следственный суд Костаная 5 октября отказал в санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении троих полицейских подозреваемых в совершении группового хулиганства в ночном клубе "De Marco", сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Суду не были представлены достаточные основания, для санкционирования в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе рассмотрения, потерпевший заявил, что он примирился со всеми подозреваемыми, причиненный ему вред полностью заглажен, просил прекратить уголовное дело.

2 октября полицейские подрались в караоке-клубе Костаная. Инцидент попал на камеру наблюдения заведения "Де Марко".


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