В программе — произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Дмитрия Шостаковича.

В британском Солсбери, где отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пройдет концерт классической музыки "Из России с любовью", сообщает РИА Новости.

Выступление пианистов состоится в церкви Святого Мартина 13 октября. В программе — произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Дмитрия Шостаковича.

Церковь находится примерно в трех километрах от дома Скрипаля, а рекламный постер размещен в нескольких метрах от знаменитого собора.

Как пояснила журналистам организатор концерта Джил Болтон, выступление запланировали больше года назад и оно не имеет отношения к мартовскому инциденту. В то же время она призналась, что жалеет о выборе такого названия ("Из России с любовью" — роман Яна Флеминга, в котором Джеймс Бонд сражается с советским шпионом).

"Музыка не имеет ничего общего с произошедшими событиями. Надеюсь, что люди заглянут дальше названия и вместо этого посмотрят на концертную программу", — сказала Болтон.

В Солсбери 4 марта отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию Лондон считает, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Ведомство направило в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить Москве доступ к расследованию, пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Позднее, 5 сентября, прокуратура Британии предъявила двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД России, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых Москве ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Однако глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

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