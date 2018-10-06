В ТОО "КазГПЗ" подтвердили гибель человека при взрыве автоцистерны
В результате взрыва скончался водитель газовоза.
Фото : ЛАДА.kz6 октября 2018, 17:06
В ТОО "КазГПЗ" подтвердили, что 5 октября при взрыве погиб человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
- На автогазозаправочной станции товарно-сырьевого цеха после подъезда к колонке для налива сжиженного нефтяного газа в автоцистерну произошло самовозгорание автоцистерны автогазовоза. В результате пострадал один человек - водитель газовоза. Причины самовозгорания автоцистерны в настоящее время устанавливаются, - сообщили в ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод".
Также отметили, что завод работает в штатном режиме.
5 октября, на заводе "КазГПЗ" произошло возгорание автоцистерны с газом.
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