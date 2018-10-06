В Астане борются с несанкционированными свалками

С начала года в районе задержано 65 автомашин за вывоз мусора в неустановленные места.

В районе Есиль города Астаны имеется проблема с несанкционированными свалками. Вместе с тем, проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей, сообщает Zakon.kz.

Так, 6 октября сотрудниками природоохранной полиции района Есиль были задержаны двое водителей допустивших несанкционированный вывоз строительного мусора в районе канала Нура-Ишим, а также вдоль Кургальджинского шоссе. По данным фактам водители привлечены к административной ответственности на 48 тыс.тенге каждый. Грузовые автомашины водворены на штрафную стоянку. Мусор был вывезен с объекта, где ведется строительство жилого комплекса Нова сити.

Материалы по факту загрязнения окружающей среды будут направлены в Департамент экологии.

С начала года в районе задержано 65 автомашин за вывоз мусора в неустановленные места, начислено более 2 млн.тенге штрафов.

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