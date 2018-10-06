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Казахстанские младенцы соревновались в Пекине

Победители и призеры соревнований получили грамоты и подарки.

Фото : inform.kz6 октября 2018, 19:10

Сегодня в Пекине проведены легкоатлетические соревнования в рамках подготовки к предстоящему 1 декабря международному забегу "Президентская миля", передает собственный корреспондент МИА "Казинформ" в Китае.

В мероприятии приняли участие казахстанские дипломаты, представители национальных компаний и члены их семей - дети грудного и дошкольного возраста, школьники и студенты.

"Поздравляю вас с еще одним событием в нашей спортивной жизни. Как вы знаете, Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана особо отметил роль спорта, здорового образа жизни и поддержки молодежи. Отрадно, что сегодня в наших соревнованиях принимают участие преимущественно дети", - сказал в приветственном слове Посол РК в КНР Шахрат Нурышев.

Соревнования начались с "ползучей мили" - ползания грудничков (до 1 года) на дистанцию 10 м, после чего состоялись забеги групп детей в возрасте 1-2 года, 3-4 года, 5 лет, 6-7 лет, 8-10 лет, старше 12 лет.

Победители и призеры соревнований получили грамоты и подарки. Праздничному настроению способствовала солнечная погода и чистый субботний воздух в Пекине.


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