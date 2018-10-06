Тело полицеского обнаружено в Костанайской области
Мужчина находился вне службы.
Фото : kaztag.kz6 октября 2018, 19:34
Происшествие случилось 6 октября в селе Боровское Мендыкаринского района. По улице Бексултанова обнаружено тело 35-летнего мужчины, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
Признаков насильственной смерти не обнаружено.
"Мужчина работал участковым инспектором Мендыкаринского РОВД. Находился вне службы. Начато досудебное расследование", — сообщили в УВП.
Предварительная причина смерти - инсульт.
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