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Тело полицеского обнаружено в Костанайской области

Мужчина находился вне службы.

Фото : kaztag.kz6 октября 2018, 19:34

Происшествие случилось 6 октября в селе Боровское Мендыкаринского района. По улице Бексултанова обнаружено тело 35-летнего мужчины, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Признаков насильственной смерти не обнаружено.

"Мужчина работал участковым инспектором Мендыкаринского РОВД. Находился вне службы. Начато досудебное расследование", — сообщили в УВП.

Предварительная причина смерти - инсульт.


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