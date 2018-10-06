Британский таблоид поженил Нурмагомедова и Бузову

Подпись под фото гласит, что спортсмен женился в 2013 году, но его вторая половина избегает публичности.

Британский таблоид The Sun опубликовал статью, посвященную личной жизни бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Она проиллюстрирована фотографией спортсмена с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, сообщает портал "Известия".

В тексте говорится, что о супруге Нурмагомедова известно мало (ее имя при этом не называется). Подпись под фото гласит, что спортсмен женился в 2013 году, но его вторая половина избегает публичности. По информации издания, семья проживает в Махачкале, у них двое детей — дочь, родившаяся в 2015 году, и сын, появившийся на свет в 2017.

Бой между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится 6 октября. Победитель получит чемпионский пояс, который сейчас принадлежит россиянину. Это одна из самых ожидаемым встреч последних лет, она также имеет шансы стать самой кассовой в истории ММА.

Бузова с 2012 по 2016 год была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Через два года после развода на канале ТНТ начала выходить программа "Замуж за Бузову", в которой она ищет нового спутника жизни.

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