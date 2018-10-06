В Атырау ко Дню города презентовали 20 новых автобусов

Еще 80 новых автобусов приедут в Атырау до конца текущего года.

11- метровые автобусы на 21 посадочное и 75 стоячих мест пополнили автопарк общественного транспорта в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, в Атырау положено начало реализации концепции общественного транспорта. До конца текущего года в Атырау приедут еще 80 новых автобусов.

- Проект реализуется на средства инвесторов, государство лишь выплачивает предпринимателю субсидии на кредит, выделенный на приобретение автобусов в рамках лизинга. В новом общественном транспорте уже установлена система электронного билетирования. Новые автобусы будут следовать по маршруту №14, так как он в настоящее время является самым загруженным маршрутом, другие маршруты будут обновлены позже, - рассказал заместитель акима г.Атырау Мейрим Калауи.

Отметим, что новые автобусы марки "Deo -217" имеют 21 посадочное место, 2 сидения для людей с ограниченными возможностями и расчитаны на 75 стоячих мест. Длинна общественного транспорта - 11 метров.

- Сегодня нашей приоритетной задачей является реализовать новую концепцию общественного транспорта, этот вопрос находится на контроле акима области. В купе с внедрением электронного билетирования мы намерены увеличить налоговые поступления в бюджет, поменять систему пассажирских перевозок, улучшить состояние имеющегося общественного транспорта и поддерживать в хорошем состоянии вновь закупленный. Кроме того, на улицах, прошедших реконструкцию и расширение, мы установили 23 новые остановки, в следующем году намерены проложить 254 км тротуаров, - рассказал аким г.Атырау Алимухаммед Куттумуратулы.

Напомним, что в мае текущего года аким Атырауской области Нурлан Ногаев на встрече с НПО региона сообщил, что в скором времени в областном центре начнет решаться проблема нехватки общественного транспорта. 15 сентября в городе Атырау в пилотном режиме была запущена новая система электронного билетирования, 6 октября городской автопарк пополнился двадцатью новыми автобусами. До конца 2018 года будут закуплены 80 автобусов.

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