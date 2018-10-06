Туркестан: Будет активизирована работа НПО

Руководитель внутренней политики Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев отметил важность Послание Президента народу Казахстана.

Сегодня в библиотеке МКТУ им К. А. Ясави Управление внутренней политики Туркестанской области совместно с "Гражданским альянсом Туркестанской области" провели встречу с неправительственными организациями. На собрании где обсуждалось Послание Президента Н. Назарбаева "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" приняли участие около 30 представители НПО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Руководитель внутренней политики Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев отметил важность Послание Президента народу Казахстана и выразил свое мнение о тесном взаимодействии с НПО.

"Вчера в своем послании президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился планами по увеличению дохода населения, улучшить качество жизни, создать комфортные условия для людей. При реализации задач Послания, представителям гражданского общества возлагается большое доверие. Поэтому, сегодня мы впервые собрались здесь в Туркестане, узнать вашие мнения и в дальнейшем работать совместно", - отметил руководитель управления.

Председатель "Гражданского альянса Туркестанской области" Шарипбек Жамалбек рассказал об активизации работы НПО в регионе и затронул вопрос о подготовке областного гражданского форума который пройдет в ноябре.

Также, в ходе собрания выступили председатель ОО "Аталар аманаты" Мурат Бекбаев, председатель ОО "Союз Чернобыль" Бакытжан Аширбаев, председатель благотворительного фонда "Шапагат" Еркинбай Шалтан, председатель ОО "Организация ветеранов ВОВ и труда города Туркестан" Жаркынбек Кулбайымбетов и другие активисты.

В частности, представители НПО затронули проблему о нехватке пандусов для инвалидов в социальных учреждениях и нехватке офисов для общественных объединений в Туркестане. Также, было отмечено, что социальные заказы постоянно выигрывают объединения других областей и про трудностей трудоустройства инвалидов.

На сегодня в Туркестанской области зарегистрировано 738 общественных объединений. 577 из них являются неправительственными организациями. В сфере НПО в области имеется 35 диалоговых платформ. Имеется 16 областных, районных информационных и ресурсных центров. Представители НПО входят в советы и комиссии при акиматах. Советы проводятся два раза в год в соответствии с планом.

В области по социальному заказу с НПО работают несколько управлений и акиматы городов и районов.

Подводя итоги встречи, Б.Тажибаев призвал представителей НПО активизировать свою деятельность и содействовать выполнению задач, изложенных в Послании Президента, и способствовать улучшению Туркестана.

Предложения изложенные на встрече включены в протокол, и будет проведена соответствующая работа.

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