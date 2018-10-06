Собаки и их люди – фотопроект об удивительном сходстве питомцев и владельцев

"Вы похожи на свою собаку" – серия двойных портретов от фотографа Джерарда Гетингса. Он сопоставил изображения собак и их хозяев, чтобы подчеркнуть на удивление схожие черты.

Фото : cameralabs.org

Говорят, собаки похожи на своих владельцев, и это высказывание находит подтверждение в новом проекте британского фотографа-анималиста. Джерард Гетингс талантливо и творчески снял людей и их лохматых любимцев, позирующих в одинаковой манере. Источник

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