Улучшилась статистика по Нацфонду

За девять месяцев 2018 года поступления выросли на 52,7%.

По итогам девяти месяцев текущего года поступления в Нацфонд (без учета инвестдохода) составили 2 136,5 млрд тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 52,7%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

Cтоль значительное увеличение поступлений в текущем году происходит на фоне относительно высоких цен на нефть, а также роста добычи и экспорта нефти. При этом на сегодняшний день цены на нефть находятся на максимуме за последние четыре года – баррель нефти марки Brent торгуется за 86 долларов США.

Суммарный объем налоговых поступлений в Нацфонд за девять месяцев 2018 года составил 2 114,1 млрд тенге, что на 749,2 млрд тенге больше поступлений за девять месяцев 2017 года. Поступления по корпоративному подоходному налогу за отчетный период составили 813,5 млрд тенге, доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам – 594,2 млрд тенге, налог на добычу полезных ископаемых – 343,7 млрд тенге, рентный налог на экспорт – 301,4 млрд тенге, налог на сверхприбыль – 56,9 млрд тенге и бонусы в размере 4,2 млрд тенге.

Отметим, что увеличение налоговых поступлений в сентябре произошло в целом только за счет поступлений по КПН (+115,8 млрд тенге), тогда как по остальным видам налогов суммарные поступления составили только 2,0 млрд тенге. Напомним, что в первой половине 2016 года между Правительством РК и подрядчиком Карачаганакского проекта возник спор, связанный с калькуляцией доли по разделу продукции. Урегулировать разногласия удалось лишь в начале текущего месяца. Совокупная денежная ценность урегулирования составляет для Казахстана свыше 1,7 млрд долларов, из которых в ближайшие годы государство получит около 1,3 млрд долларов. Также были изменены некоторые части механизма раздела продукции, что приведёт к дополнительным доходам для республики.

Тем временем инвестиционный доход от управления фондом за первое полугодие 2018 года составил 408,3 млрд тенге. Таким образом суммарные поступления с начала текущего года, с учетом инвестдохода, составили 2 544,8 млрд тенге. Отметим, что инвестиционные доходы от управления фондом по итогам первого полугодия 2017 года составили 125,5 млрд тенге. С учетом ощутимого ослабления курса тенге в текущем году (к текущему моменту) можно предположить, что итоговый инвестдоход от управления фондом в 2018 году будет выше прошлогоднего уровня (в тенговом эквиваленте) в 1 429,0 млрд тенге.

В республиканском бюджете на 2018 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан предусмотрен в сумме 2,6 трлн тенге. Тем временем за девять месяцев 2018 года трансферты из Национального фонда в Республиканский бюджет составили 2 512,6 млрд тенге. Дополнительно со счета Национального фонда Республики Казахстан за отчетный период оплачены расходы, связанные с управлением Нацфондом, в общей сумме – 15,97 млрд тенге. Таким образом суммарные средства Национального фонда за отчетный период увеличились на 16,2 млрд тенге – с 22 924,5 млрд до 22 940,7 млрд тенге.

С текущего года правительство снижает зависимость республиканского бюджета от трансферов из Нацфонда. Так, в подписанном президентом законе "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2018-2020 годы" предусмотрено, что, начиная с 2020 года, гарантированный трансферт в республиканский бюджет будет зафиксирован в абсолютном значении в тенге и установлен в размере 2 трлн тенге. Но в целях плавного перехода на новое правило размер гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет будет снижен поэтапно. Так, в 2018 году гарантированный трансферт составит – 2,6 трлн тенге, в 2019 году – 2,3 трлн тенге, в 2020 году и последующие годы – 2 трлн тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!