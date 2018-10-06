Google Chrome перестанет работать на 32 млн устройств

Устаревшая система установлена на 3,2% (32 млн) устройств на базе Android.

Браузер Google Chrome прекратит работать на 32 млн устройств с операционной поддержкой систем Android 4.1—4.3 Jelly Bean, сообщает IXBT.

По данным портала, устаревшая система установлена на 3,2% (32 млн) устройств на базе Android.

Как уточняется, для нормальной работы браузера необходима версия не ниже Android 4.4 KitKat.

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