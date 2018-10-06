Казахстанский художник выставил свои картины в московском метро

Экспонаты выставки разместили в 10 стеклянных колбах, расположенных прямо на платформе станции метро "Воробьевы горы" Сокольнической линии.

4 октября 2018 года на станции Московского метрополитена «Воробьевы горы» открылась выставка портретов пассажиров "Встречи в метро" казахского художника Чингиса Ногайбаева, сообщает artmoskovia.ru.

В экспозиции представлено 150 графических работ, где запечатлены находящиеся в пути пассажиры метро, а также исторические личности и литературные персонажи. Автор работ – казахский художник-график, сценограф, член IFA Международной федерации художников, преподаватель Московского художественно-промышленного института Чингис Ногайбаев.

Экспонаты выставки разместили в 10 стеклянных колбах, расположенных прямо на платформе станции метро "Воробьевы горы" Сокольнической линии.

В каждой из них установлены оригинальные карандашные зарисовки автора формата А5 и А4. На протяжении двух лет художник делал репортажные наброски сидящих напротив людей внутри вагонов поездов на разных линиях метро – мужчин, женщин, детей. Посетители выставки смогут узнать самих себя в работах автора.

Кроме того, художник изобразил в антураже московского метро известных исторических и литературных персонажей – Григория Распутина, Ван Гога, Сальвадора Дали, Леонардо да Винчи, Оноре де Бальзака, Дон Кихота.

Карандашные рисунки художника, выполненные в стиле гротеск, призваны показать посетителям выставки московское метро как отдельную вселенную. Автор выставки в своих работах представляет метро как театр, а пассажиров его актерами.

Завершит свою работу выставка 30 октября.

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