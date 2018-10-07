Аким Усть-Каменогорска предложил служебное жилье учителям-мужчинам

Жаксылык Мукашұлы поздравлял учителей с профессиональным праздником.

Такое предложение прозвучало на мероприятии, посвященном Дню учителя, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

5 октября в областном центре с профессиональным праздником поздравили педагогов. Аким Усть-Каменогорска принял участие в церемонии награждения учителей. Вручив грамоты и цветы представительницам прекрасного пола, преподающим различные науки в городских школах, глава областного центра Жаксылык Омар обратился к своему заместителю Ольге Булавкиной с вопросом:

— Ольга Александровна, почему нет мужчин? Я знал, что мужчин мало в педагогическом составе, но не до такой степени. На сцене нет ни одного мужчины, кроме исполняющего обязанности руководителя отдела образования Дмитрия Журавлева, — посетовал Жаксылык Мукашұлы. — Давайте поручим директорам школ, если они до конца года найдут 10 учителей-мужчин, мы дадим им служебное жилье.

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