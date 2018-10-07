Кира Найтли возмутилась внешностью Кейт Миддлтон

Голливудская звезда считает, что герцогиня подает плохой пример.

Британская актриса Кира Найтли выразила негодование по поводу безупречного внешнего вида только что родившей Кейт Миддлтон. На ее слова обратило внимание издание Independent.ie.

В своем эссе "Слабый пол" Кира Найтли в подробностях описала ощущения в теле женщины при рождении ребенка и заодно прокомментировала появление герцогини Кембриджской на публике сразу после родов.

"Она вышла из больницы спустя семь часов после родов с идеальным макияжем и на каблуках. Лицо, которое хотели видеть все", — написала Найтли в эссе.

"Скрывай! Конечно, скрывай свою боль, Кейт, не показывай, как ты боролась. Ты вышла спустя семь часов после того, как сражалась с жизнью и смертью. Не говори никому. Скрывай", — саркастически дополнила она.

3 октября герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла из шестимесячного декретного отпуска и появилась на публике в джинсах и с новой прической. Бьюти-эксперты отметили, что герцогиня уложила волосы в новой манере: теперь они выглядят прямыми и гладкими, в то время как раньше она предпочитала локоны. Звездный парикмахер Джеймс Джонсон объяснил изменения во внешности Кейт Миддлтон.

Источник: Lenta.ru

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