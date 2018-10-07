Киркорова и Баскова лишат титулов на Украине
Украинские парламентарии подготовили и зарегистрировали законопроект.
Фото : joinfo.ua7 октября 2018, 00:56
Народные избранники украинского парламента внесли законопроект, предусматривающий лишение государственных наград и почётных званий целого ряда российских артистов, среди которых короли российского популярного шоу-бизнеса Николай Басков и Филипп Киркоров, сообщает MK.RU.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту Верховной Рады, на территории Незалежной сложилась "беспрецедентная ситуация, когда люди, которые для многих украинцев были авторитетами, с экранов телевизоров и средств массовой информации выступают с антиукраинскими призывами".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4940390-f7b27fd7ed55a1057b1e4eff0a997b18
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...