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Киркорова и Баскова лишат титулов на Украине

Украинские парламентарии подготовили и зарегистрировали законопроект.

Фото : joinfo.ua7 октября 2018, 00:56

Народные избранники украинского парламента внесли законопроект, предусматривающий лишение государственных наград и почётных званий целого ряда российских артистов, среди которых короли российского популярного шоу-бизнеса Николай Басков и Филипп Киркоров, сообщает MK.RU.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту Верховной Рады, на территории Незалежной сложилась "беспрецедентная ситуация, когда люди, которые для многих украинцев были авторитетами, с экранов телевизоров и средств массовой информации выступают с антиукраинскими призывами".


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