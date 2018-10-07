Среди картинок и узоров располагались в том числе надписи "Секс по телефону", "Наркотики и хип-хоп", "Пиф-паф — и ты покойник".

33-летняя Кришма Патель из Лондона, Англия, отправилась со своей дочкой за покупками в торговый центр. Там она нашла пуховик, который, на первый взгляд, отлично подходил её ребенку. Пока шокированная мама не прочла, что на нём написано, сообщает Life.ru.

Кришма уже стояла у кассы магазина TK Maxx, когда заметила нечто странное. На подкладке чудесной розовой куртки, которую она выбрала для дочки, женщина разглядела слово "секс", пишет The Sun.

"На первый взгляд, это была прекрасная розовая куртка с большим меховым капюшоном, идеально подходящая для зимы. Я собиралась заплатить, когда заметила слово "секс", написанное огромными буквами внутри", - Кришма Патель.

Изумлённая мать не поверила своим глазам — одежда рассчитана на детишек до трёх лет. Но потом она присмотрелась повнимательнее и обнаружила там целый "букет непристойностей". Среди картинок и узоров располагались в том числе надписи "Секс по телефону", "Секс, наркотики, хип-хоп", "Пиф-паф — и ты покойник".

"Я присмотрелась и заметила все эти слова о сексе, наркотиках и оружии. Надписи "Секс по телефону" и "69" на детских куртках — это просто отвратительно. Мы с мужем были в ужасе", - Кришма Патель.

Как оказалось, нестандартную одежду изготовил модный дом Richmond. Представители магазина TK Maxx извинились перед шокированными родителями за инцидент. По их словам, пуховики уже стали отзывать из продажи, а в компании начата внутренняя проверка.

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