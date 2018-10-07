Мелания Трамп приехала в Африку в костюме рабовладельца

Супруга американского президента «сделала большую ошибку на глобальном уровне», пишут СМИ.

Жена президента США Дональда Трампа Мелания выбрала костюм колонизатора для поездки в Кению в рамках африканского турне. На образ первой леди США обратило внимание The New York Times.

Как отмечает издание, Мелания Трамп надела колониальный шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев. Супруга американского президента «сделала большую ошибку на глобальном уровне», пишет газета.

«Это все равно, что появиться на собрании афроамериканских производителей хлопка в форме солдата Конфедерации. Важен исторический контекст», написал в Twitter профессор африканской истории Мэтт Каротенуто.

«Решение миссис Трамп надеть колониальный шлем показало стереотипное понимание тех мест, которые она посетила на этой неделе», — приводит издание цитату профессора политологии Ким Йи Дионн.

В ходе поездки Мелания Трамп посетила детский дом и Фонд охраны дикой природы Девида Шелдрика (DSWT) и поучаствовала в сафари. Ее визит завершился просмотром театральной постановки.

В августе интернет-пользователи превратили фотографию супруги президента США, работающей в Kitchen Garden у Белого дома, в мем. Они обратили внимание на ее неестественную позу и на выбор дорогой одежды для работы в огороде.

В июне в соцсетях обсуждали надпись на плаще первой леди США. Мелания Трамп приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью «Мне все равно, а вам?».

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