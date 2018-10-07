Школьник из Астаны изобрел умную трость

До конца учебного года Алихан Рахметов при помощи своего отца планирует запатентовать свой проект и начать его реализовывать.

Созданная десятиклассником Алиханом Рахметовым трость поможет незрячим и слабовидящих людям более уверено двигаться в пространстве, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Школьник учится в столичном лицее № 73. Именно здесь он создавал свой социальный проект, посещая STEM-лабораторию.

По словам мальчика, роботизированная трость работает благодаря простым датчикам и динамикам. Звук издается при реагировании на препятствие до одного метра. Кроме того, установленная электронная конструкция позволяет видеть преграду с охватом 90 градусов.

«Когда датчик видит препятствие перед собой, он посылает сигнал в динамик. Для создания такой конструкции был установлен ультразвуковой сенсор, подающий сигнал через динамик. Мы настроили специальную частоту – это 4 000 герц, которая считается высокой, ее будет слышно даже в оживленной городской местности», – объясняет десятиклассник.

Таким образом, при срабатывании датчика устройство издает характерный звук, за счет которого слабовидящий человек может ориентироваться в пространстве. На создание проекта у школьника ушел месяц. Как рассказывает ученик, для сборки трости были собраны простые материалы – пластик, труба, купленная за 500 тенге. А электронные конструкции (датчики и динамик) имелись в школе.

«Можно взять обыкновенную трость и встроить в нее все эти датчики. Трость экономичная, работает на аккумуляторе, заряжается через сеть, заряда хватает на неделю», – рассказывает Алихан.

При создании универсального проекта мальчику активно помогал преподаватель STEM-лаборатории Жанат Нугуманов.

«Алихан очень талантливый и перспективный ученик, надежд на него много. С 8 класса интересовался возобновляемыми источниками энергии, строил различные маленькие гидроэлектростанции. Недавно он завоевал командное 3-е место в республиканском конкурсе информационных технологий», – рассказывает о своем ученике преподаватель.

До конца учебного года Алихан Рахметов при помощи своего отца планирует запатентовать свой проект и начать его реализовывать.

«Трость планируем продавать за вменяемые деньги, все-таки это социальный проект. Нам потребуется только помещение, где будет производиться сборка», – делится планами десятиклассник.

Отметим, кружок при школе STEM-лаборатория объединяет в себе 4 направления: науку, технологию, инженерию и математику. Дети здесь обучаются робототехнике, 3D-моделированию и программированию.

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