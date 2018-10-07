Слон с огромными бивнями напал на туристов во время сафари
Водитель успел отскочить в сторону, но туристы продолжили снимать происходящее на камеру телефонов.
Фото : CC0 / Pixabay/ajoheyho /7 октября 2018, 07:00
В ЮАР на группу туристов из Европы и Японии, ехавшую в открытом экскурсионном автомобиле, напал слон с полутораметровыми бивнями, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
На запаси видно, что слон просунул голову в салон автомобиля и начал громить и сиденья, и приборную доску. Водитель успел отскочить в сторону, но туристы продолжили снимать происходящее на камеру телефонов.
Через несколько секунд также внезапно животное успокоилось и оставило в покое туристов, из которых никто не пострадал.
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