Слон с огромными бивнями напал на туристов во время сафари

Водитель успел отскочить в сторону, но туристы продолжили снимать происходящее на камеру телефонов.

В ЮАР на группу туристов из Европы и Японии, ехавшую в открытом экскурсионном автомобиле, напал слон с полутораметровыми бивнями, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

На запаси видно, что слон просунул голову в салон автомобиля и начал громить и сиденья, и приборную доску. Водитель успел отскочить в сторону, но туристы продолжили снимать происходящее на камеру телефонов.

Через несколько секунд также внезапно животное успокоилось и оставило в покое туристов, из которых никто не пострадал.

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