Путину исполняется 66 лет

Президент отметит праздник в кругу родных, близких и друзей.

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 7 октября, отмечает день рождения, российскому лидеру исполняется 66 лет, пишет Лайф.

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент отметит праздник в кругу родных, близких и друзей.

Имя по крайней мере одного гостя известно — это бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони, сообщивший на своей странице в "Фейсбуке", что вылетел на день рождения к своему другу Владимиру Путину.

Последние десять лет российский президент на дни рождении играл в хоккей, отдыхал в тайге. Однако часто в этот день Владимир Путин занят работой и даже международные звонки с поздравлениями не ограничиваются только праздничной тематикой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!