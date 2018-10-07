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Путину исполняется 66 лет

Президент отметит праздник в кругу родных, близких и друзей.

Фото : © РИА Новости/Валерий Мельников7 октября 2018, 07:44

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 7 октября, отмечает день рождения, российскому лидеру исполняется 66 лет, пишет Лайф.

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент отметит праздник в кругу родных, близких и друзей.

Имя по крайней мере одного гостя известно — это бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони, сообщивший на своей странице в "Фейсбуке", что вылетел на день рождения к своему другу Владимиру Путину.

Последние десять лет российский президент на дни рождении играл в хоккей, отдыхал в тайге. Однако часто в этот день Владимир Путин занят работой и даже международные звонки с поздравлениями не ограничиваются только праздничной тематикой.


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