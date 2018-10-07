Канье Уэст удалил аккаунты в Twitter и Instagram без объяснения причин
Недавно рэпер сменил имя.
Фото : © Chris Pizzello/Invision/AP7 октября 2018, 07:53
Американский рэпер Канье Уэст удалился из Twitter и Instagram. Причина такого шага звезды не называется, сообщает портал TMZ.
Недавно на музыканта обрушился шквал критики из-за поддержки президента США Дональда Трампа. В шоу Saturday Night Live даже вырезали монолог рэпера об американском лидере.
Сам Уэст рассказывал, что в ближайшее время поедет в Африку записывать музыку и завершать свой последний альбом, выход которого перенесли на 23 ноября. Из-за этой пластинки он даже подобрал себе новое имя — YE.
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