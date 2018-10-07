Студент шил в подвале спортивную форму. Через 6 лет его оборот превысил £100 млн

Изначально Бену нужны были деньги на абонемент в спортзал, поэтому он попросил бабушку научить его шить.

Когда Бену Фрэнсису было 19 лет, он учился в университете, подрабатывал доставщиком пиццы и шил в подвале своих родителей спортивную одежду. Тогда юноша даже представить не мог, что шесть лет спустя будет владеть бизнесом с оборотом в £100 млн, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.

Бену не хватало денег на абонемент в фитнес-зал, поэтому он стал искать дополнительный доход. Началось всё с пищевых добавок, на которых заработать ему так и не удалось. Но в 2012 году, когда он не смог найти себе подходящую одежду для занятия спортом, ему в голову пришла идея — начать шить самому и продавать изделия через Интернет.

Бен научился шить у бабушки и после покупки швейной машины отшивал 10 изделий в день. При этом своё новое увлечение юноша совмещал с учёбой в университете Астон и подработкой доставщиком пиццы. Так он жил в течение двух лет, пока его бизнес, который он назвал Gymshark, не стал приносить £250 тыс. в год. И тогда Бен решил бросить университет и полностью сосредоточиться на одежде.

Сейчас у него 1,2 млн клиентов по всему миру и 215 человек в подчинении. Ключом к такому успеху стало продвижение в социальных сетях. Бен отправлял спортивные костюмы фитнес-моделям, у которых были сотни тысяч подписчиков. Немаловажен был и собственный профиль компании в "Инстаграме", на который сейчас подписано более 2,4 млн человек.

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