Туманы и дожди прогнозируют синоптики в воскресенье

На юге ожидаются грозы.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на юге с грозами. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Туркестанской области ожидается ветер 15-20, ночью и утром местами порывы 25 м/с, ночью местами пыльная буря. В Жамбылской области местами ожидается туман, днем местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидается ветер 17-22 м/с, днем местами гроза. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Акмолинской области, днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Кызылординской области ночью и утром местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской, ночью и утром в Атырауской области местами ожидается туман.

В Туркестанской, Мангистауской, местами в Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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