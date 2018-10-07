Крупные города мира уйдут под воду  Прослушать материал

Глобальное потепление может привести к катастрофам

Лондон может затонуть. К такому выводу пришли эксперты из организации «Христианская помощь». Специалисты уверены, что глобальное потепление приведет к затоплению столицы Великобритании.

Лондон уязвим, поскольку из-за глобального потепления увеличивается объем воды в море. В ближайшие десятилетия уровень моря может увеличиться на 40 сантиметров, если температура воздуха поднимется на 1,5 градуса или более, пишет Nation News. Кроме того, рост уровня воды приведет к оседанию почвы и обвалам.

Если раньше британцы были защищены Барьером Темзы, который сдерживал наводнения, то теперь им стоит задуматься о новом способе удержания воды. Об этом говорит и тот факт, что раньше плотина использовалась максимум три раза в год, а за последнее время ее уже использовали семь раз, уточняет издание.

Кроме того, климатологи утверждают, что затопление грозит Хьюстону и Шанхаю. Среди городов в списке также Бангкок, Манилу, Джакарту, Лагос и Дакку.

Источник: Ура.ньюс

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