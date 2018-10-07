Хабиб и Макгрегор прибыли на бой

Оба бойца готовы к поединку.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор прибыли на арену T-Mobile в Лас-Вегасе. Поединок за звание чемпиона UFC в легком весе скоро начнется. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter UFC, передает Zakon.kz.

Бой покажет, кто станет чемпионом и получит пояс и крупный гонорар. Поединок обещает быть горячим: накал страстей между бойцами высок.

Ирландец неоднократно провоцировал на конфликт российского бойца. Отец Хабиба называл выходки Конора детскими. При этом бойцы уважают друг друга как профессионалов.

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