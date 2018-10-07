Умер актер сериала «Ходячие мертвецы»
Причиной стала лейкемия.
На 77-м году жизни скончался американский актер Скотт Уилсон, известный по роли в популярном телесериале «Ходячие мертвецы», сообщил 6 октября портал TMZ со ссылкой на представителя актера Доминика Манчини.
Уилсон скончался в собственном доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) из-за осложнений от лейкемии.
По словам Манчини, актер не мучился.
«Уилсон был национальным достоянием [США], впечатляя своим спокойным голосом и кротким нравом всех, кто общался с ним», - заявил представитель артиста.
Уилсон родился в Атланте в 1942 году. За свою продолжительную карьеру сыграл в 80 фильмах и сериалах.
Запомнился публике по картинам «Перл-Харбор» (2001), «Мертвец идет» (1995), «Девятая конфигурация». За роль в последнем он был номинирован в 1980 году на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.
Также сыграл роль Сэма Брауна в «C.S.I.: Место преступления», снялся в эпизодах в «Секретных материалах» и сериале «Закон и порядок».
В 2010 году Уилсон появился в сериале «Ходячие мертвецы». Ему досталась роль Хершела Грина.
Источник: Известия
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