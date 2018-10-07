Энтони Петтис сломал руку в бою с Тони Фергюсоном

После второго раунда угол Петтиса отказался от продолжения боя из-за травмы бойца.

Тони Фергюсон победил Энтони Петтиса техническим нокаутом во втором раунде. Бой прошел на UFC 229 в Лас-Вегасе.

После второго раунда угол Петтиса отказался от продолжения боя из-за травмы бойца. Предположительно Энтони сломал руку.

Для Фергюсона эта победа стала 25-й в 28 боях. У Петтиса восьмое поражение в 29 боях.

Источник — Sports.ru

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