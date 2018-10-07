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Льюис нокаутировал Волкова на последней минуте боя

Тяжеловес из Америки заработал 21 победу.

Фото : kp.ru7 октября 2018, 10:56

Американский боец Деррик Льюис победил россиянина Александра Волкова. Бой прошел на UFC 229 в Лас-Вегасе.

На последней минуте поединка Льюис нокаутировал Волкова серией ударов руками.

Для Волкова это поражение стало седьмым в 37 боях. У Льюиса 21 победа при пяти поражениях, еще один бой был признан несостоявшимся.

Источник — Sports.ru


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