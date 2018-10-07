Льюис нокаутировал Волкова на последней минуте боя
Тяжеловес из Америки заработал 21 победу.
Фото : kp.ru7 октября 2018, 10:56
Американский боец Деррик Льюис победил россиянина Александра Волкова. Бой прошел на UFC 229 в Лас-Вегасе.
На последней минуте поединка Льюис нокаутировал Волкова серией ударов руками.
Для Волкова это поражение стало седьмым в 37 боях. У Льюиса 21 победа при пяти поражениях, еще один бой был признан несостоявшимся.
Источник — Sports.ru
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