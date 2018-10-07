Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полное видео боя Макгрегор-Нурмагомедов появилось в Сети

Дагестанец одержал победу удушающим приемом.

Фото : rosregistr.ru7 октября 2018, 12:23

В Лас-Вегасе завершился вечер бокса на арене T-Mobile, в главном бою против ирландца Конора Макгрегора победу одержал российский боец Хабиб Нурмагомедов, сообщает Zakon.kz.

Начиная со второго раунда Хабиб откровенно владел ситуацией, переведя бой на настил. Удушающим приемом непобежденный россиянин получил окончательную победу.

После боя Нурмагомедов стал зачинщиком массовой драки, начав перепалку с фанатами соперника через сетку. После этого он и вовсе выпрыгнул за пределы октагона и ввязался в массовую драку.

Глава UFC Дэна Уайт отказался вручать победителю пояс, решив, что это усугубит накалившуюся обстановку.

После инцидента менеджера дагестанского бойца задержала полиция.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты