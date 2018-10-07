Полное видео боя Макгрегор-Нурмагомедов появилось в Сети

Дагестанец одержал победу удушающим приемом.

В Лас-Вегасе завершился вечер бокса на арене T-Mobile, в главном бою против ирландца Конора Макгрегора победу одержал российский боец Хабиб Нурмагомедов, сообщает Zakon.kz.

Начиная со второго раунда Хабиб откровенно владел ситуацией, переведя бой на настил. Удушающим приемом непобежденный россиянин получил окончательную победу.

После боя Нурмагомедов стал зачинщиком массовой драки, начав перепалку с фанатами соперника через сетку. После этого он и вовсе выпрыгнул за пределы октагона и ввязался в массовую драку.

Глава UFC Дэна Уайт отказался вручать победителю пояс, решив, что это усугубит накалившуюся обстановку.

После инцидента менеджера дагестанского бойца задержала полиция.

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