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Иностранные туристы потерялись в горах Каркаралинска

Один турист приехал из Турции, а второй - из Великобритании.

Фото : novikovv.ru7 октября 2018, 12:38

В Карагандинской области в горах потерялись два иностранца - граждане Турции и Англии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Официальный представитель ведомства рассказал, что сообщение о пропаже двух человек поступило в ночь на 7 октября, в 3 часа. В Каркаралинском районе Карагандинской области рано утром ушли из санатория «Сосновый бор» на прогулку в горы и не вернулись два иностранных туриста – гражданка Турции и гражданин Великобритании.

Была сформирована поисково-спасательная группа из числа спасателей, сотрудников Каркаралинского государственного национального природного парка, органов внутренних дел.

Около 6 утра пропавшие были обнаружены лесничим в 9 километрах от города Каркаралинска.


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