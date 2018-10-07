Нурмагомедов может потерять гонорар за бой из-за драки

После поединка дагестанец спровоцировал массовую потасовку.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что выплата гонорара российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову за бой против ирландца Конора Макгрегора заморожена на время расследования инцидента, который произошел после боя, передает РенТВ.

Так, сразу после окончания поединка, который закончился победой россиянина, прямо в октагоне началась потасовка между представителями команд соперников.

В итоге были задержаны менеджер и двое членов команды Хабиба: они накинулись на Конора Макгрегора.

Из-за инцидента организаторам пришлось отказаться от интервью бойцов в октагоне, из соображений безопасности их увели в раздевалки.

Тем временем на родине Хабиба празднуют его победу.

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