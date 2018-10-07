Ани Лорак разводится из-за измен супруга

Летом нынешнего года стало известно о том, что супруг Лорак изменил ей с киевской моделью Яной Беляевой.

Исполнительница все-таки решила развестись со своим супругом, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, после его измены. СМИ сообщили о том, что пара начала бракоразводный процесс. И Ани Лорак, и Мурат пока предпочитают хранить молчание, пишет СтарХит.

Громкую историю измены супруга певицы Ани Лорак, Мурата Налчаджиоглу, в шоу-бизнесе обсуждают до сих пор. Сама же Лорак никак не комментировала сложившуюся ситуацию, а в какой-то момент даже воссоединилась с неверным мужчиной, когда ее дочка пошла в школу. Но, похоже, нервы артистки не выдержали, и она решила подать на развод.

По сообщениям издания «Инфотаб», в киевскую нотариальную контору 4 сентября пришло письмо от Лорак, в котором она перечислила свою киевскую недвижимость. В письме Каролина (настоящее имя певицы) просит не совершать никаких действий с ее недвижимостью, поскольку у нее начался бракоразводный процесс.

Напомним, что Ани Лорак вышла замуж за гражданина Турции, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу в 2009 году, а через несколько лет у них родилась дочь София.

Летом нынешнего года стало известно о том, что супруг Лорак изменил ей с киевской моделью Яной Беляевой. С тех пор то и дело появлялись сообщения о других неверностях супруга, а в какой-то момент стало известно о том, что Мурат съехал от Лорак к Беляевой и проживал с ней в одном из элитных районов Киева. Супруги до сих пор ничего не говорят о проблемах в своей семье, лишь раз Мурат опубликовал в Инстаграме пост, который, по всей видимости, посвятил своим критиканам.

«Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства, со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня», — опубликовал Мурат.

Несмотря ни на что, Мурат забоится о дочери Софии и проводит с ней по возможности все свободное время. Более того, Налчаджиоглу поздравил Лорак с днем рождения, посвятив ей трогательные слова. Поначалу поклонники певицы предполагали, что она прости мужу былые обиды, но дело зашло слишком далеко. Пока, по сообщению Телеканала «Звезда», ни Лорак, ни Мурат не комментирую происходящее в их семье.

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