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"Папа накажет меня". Хабиб извинился за драку после боя

Российский боец назвал своё поведение после поединка UFC с ирландцем неприемлемым.

Фото : © AP Photo/John Locher7 октября 2018, 14:12

7 октября ночью прошёл бой UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Победу одержал Хабиб. Это произошло после удушающего приёма, ирландец сдался в начале четвёртой минуты четвёртого раунда, пишет Лайф.

Сразу по завершению боя в октагоне и за его пределами началась массовая драка — в ней оказались замешаны в том числе враждующие атлеты. Хабиб первым бросился в зал драться с болельщиками ирландца. Как заявил на пресс-конференции после боя глава UFC Дана Уайт, россиянин может быть дисквалифицирован — решение примет Атлетическая комиссия штата Невада. В таком случае Нурмагомедов может быть лишён завоёванного титула.

"То, что я прыгнул за клетку, — это плохо. Но как люди могут говорить, что я перепрыгнул через ограждение, когда кто-то говорит про мою религию, про моего отца… ММА — это не спорт с оскорблениями, это не про трэш-ток, — объяснил свой поступок Нурмагомедов на пресс-конференции после боя.

По словам Хабиба, он знает, что отец накажет его за этот поступок, когда тот вернётся домой. Также спортсмен добавил, что он абсолютный чемпион, а президент России Владимир Путин уже позвонил ему с поздравлениями.*


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