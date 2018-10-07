Кардашьян, Хилтон и Шейк могут опросить по делу Роналду

Все они встречались со звездой футбола.

Адвокаты бывшей манекенщицы Кэтрин Майорги, которая обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, намерены опросить бывших девушек именитого футболиста. Первой в списке значится британская актриса Джемма Аткинсон, с которой Роналду встречался в 2007 году. Помимо неё свидетелями могут стать Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон и Ирина Шейк, сообщает L!FE со ссылкой на издание The Mirror.

— Бывшие девушки хорошо разбираются в его поведении. Это поможет создать картину поведения господина Роналду, что может оказаться жизненно важным для нашего дела. Я бы хотел поговорить с любой девушкой, которая близко знала или знает его. Я готов приехать в Великобританию, если это будет необходимо, — рассказал изданию Лесли Стовалл, ведущий адвокат Майорги.

— Кэтрин решила, что больше никто не должен страдать, как она. Мы не оставим камня на камне в погоне за этим, — добавил юрист.

Сейчас дело о том, что Криштиану Роналду может являться насильником, ведёт полиция Лас-Вегаса, там, по заявлению экс-модели, футболист и вступил с ней в половую связь без её согласия в 2009 году. Немецкий журнал Spiegel рассказал, что Кэтрин Майорга получила от футболиста 375 тысяч долларов за то, чтобы не раскрывать подробности случившегося, но через девять лет после инцидента решила выдвинуть обвинения.

Сам Криштиану Роналду уверен, что историю с изнасилованием раздувает клуб "Реал", из которого он перешёл в "Ювентус".

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