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Идеальный муж для Бузовой – мужественный сильный и без Инстаграма

Звезда жалуется, что с ней никто не знакомится.

Фото : © Instagram/buzova867 октября 2018, 15:31

Телеведущая Ольга Бузова стала героиней нового выпуска "Пятница с Региной", в котором рассказала ведущей шоу Регине Тодоренко о работе и личной жизни. Бузова посетовала, что ей до сих пор тяжело найти мужчину своей жизни, пишет Лайф.

— Где со мной можно встретиться? Да ко мне даже не подходят знакомиться. Вот сейчас я приехала к тебе, пока меня красили и одевали, я выложила "сторис" с геолокацией, но всё равно никого нет, — рассказала звезда.

По словам Бузовой, её мужчина должен быть мужественным, сильным и обязательно без "Инстаграма". Девушка не хочет, чтобы её муж был артистом, известным и чтобы его "вообще кто-то знал".

По словам певицы, у неё в 2018 году не было ни одного свободного дня, после чего Тодоренко поинтересовалась, а как у девушки обстоят дела с сексом "хотя бы для спорта".

— Для меня секс — это не спорт, для меня секс может быть только с тем человеком, которого ты любишь, — призналась Бузова. — Но я не могу говорить, влюблена ли я сейчас.

В одном из эпизодов Тодоренко начала рассказывать о жизни гостьи с помощью астрологии и в какой-то момент заявила: "Здоровья у тебя нет".

— Это правда, — подтвердила Бузова. — Сейчас у меня отсутствует нормальный режим, в котором обязательно должна находиться девушка, а ведь самое главное для девушек и женщин — это сон. Я засыпаю с собаками на диване, смотрю — уже светло, а мне вставать через час, а я всё ещё с вечерним макияжем.


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